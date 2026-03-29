○カージナルス6x−5レイズ●＜現地時間3月28日ブッシュ・スタジアム＞セントルイス・カージナルスがタンパベイ・レイズとの延長戦を制して開幕2連勝。JJ・ウェザーホルト内野手（23）が殊勲の2点適時打を放った。トップ有望株としてMLB全体5位の高評価を受けるウェザーホルトは現地26日の開幕戦でMLBデビューを飾り、3回裏の第2打席で右腕ラスムッセンから中越えの先制本塁打。球団69年ぶりの開幕戦初本塁打から中1