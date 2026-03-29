Image: BRIGHT_DIY この記事は2025年8月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。エアブラシで塗装をしてみたいけれど、機材の準備やメンテナンスが大変そう……。そんな人に注目してほしいのが、コードレス電動スプレーガン「SPRITZ（スプリッツ）」です。独自のボトルシステムにより色替えは数秒で