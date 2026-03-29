28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、ロッテ・松川虎生について言及した。松川は開幕戦から2戦連続でスタメンマスクを被り、2試合・18イニング自責点を許していない。この日も先発・田中晴也を6回無失点、澤田圭佑、宮粼颯、益田直也を1イニングずつ無失点に抑える好リードで、チームを完封勝利に導いた。佐伯氏は「間違いなく田中選手がいいんですけど、あえて言わせて