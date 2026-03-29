アップルが開発を進めている20周年記念モデル「フルスクリーンiPhone」の実現には、高いハードルが存在するようです。 全画面iPhoneではカメラやFace IDが完全に画面下に隠れるという見方が有力です。しかし、WeiboユーザーのFixed Focus Digitalによれば、アップルのディスプレイ技術の開発はあまりスムーズに進んでいないとのこと。そのため、20周年記念モデルを含む次期iPhoneシリーズではフロントのデザインは劇的に変