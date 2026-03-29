春コーデを大人っぽくまとめたい――そんなときに頼りになるのが、落ち着きのあるネイビー。黒よりも軽やかで、キレイめにもカジュアルにも合わせやすいのが魅力です。【ZARA（ザラ）】には、大人世代の装いにも自然になじみそうなネイビーのアイテムが目白押し。今回は、40・50代の春コーデに取り入れやすい、キレイ見えする「上品アイテム」を紹介します。 パイピングが映える上品ブレザ