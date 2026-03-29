これは、筆者の母の知人からうかがったエピソードです。待望の初孫が生まれ、その子のために贈り物を選ぶ時間が何よりの喜びになっていました。ところがある日、息子夫婦の家を訪れた際、自分が渡したはずの品が開けられないまま置かれているのを目にしてしまい……。 可愛い孫のために