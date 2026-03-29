何かと消耗しがちなタオルこそ、気分の上がるものを使ってみては？【3COINS（スリーコインズ）】の一部店舗限定でゲットできる「新作タオル」は、バイカラーの可愛いデザインが魅力。思わず色違いで揃えたくなりそうです。今回はバンブーコットンが使われたタオル、まとめ買いできるタオルをご紹介します。 シンプルで馴染みやすい「バンブーコットンハンドタオル：25 × 25cm」 毛足がやや長めの