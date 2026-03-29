おにぎりに次ぐ国民食今から５年前、東京五輪の取材に訪れたフランス人記者は、途方に暮れていた。新型コロナウイルスの影響により、ほとんどの飲食店が夜間の営業を休止していたのだ。また、感染防止のため、メディア関係者の外食は禁止されていた。これでは取材の疲れを癒(い)やすこともできず、東京グルメを楽しむこともできない。肩を落としながらやむを得ず宿舎のコンビニを訪れた彼が手に取ったのは、なんの変哲もない『たま