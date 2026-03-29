歌手の松澤由実が27日、自身のインスタグラムを更新。デビュー前のお宝画像をアップした。 【写真】サングラス姿がデビュー前とは思えない輝き漂うバブルの香り 松澤は「デビュー前のお宝画像w」と題し、「Bravo！Tour」「北海道SKI」と書かれた冊子をアップ。表紙を飾っているのはスキーウェアに身を包んだ松澤で、「'96.12～'97.4」の表記から約30年前のものであることが分かる。 「こ