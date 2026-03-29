2026年2月時点で累計販売本数500万本を記録している「Kingdom Come: Deliverance II」の開発元であるWarhorse Studiosでローカライズを担当していたマックス・ヘイトマネク氏が、同社を解雇されました。同氏は解雇の理由について「AIに取って代わられた」と主張しています。Kingdom Come: Deliverance 2 developer claims AI is replacing themhttps://www.polygon.com/kingdom-come-deliverance-2-developer-fired-ai/2026年3月28