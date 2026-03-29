伊藤洋輝は1年ぶりに代表に合流した日本代表（FIFAランク19位）は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表（同38位）と国際親善試合を行い、1-0で勝利した。この試合が1年ぶりの復帰となったDF伊藤洋輝について、森保一監督は「チームに自信を与えてくれた」と絶賛した。26歳の伊藤は3バックの左で先発。188センチの長身を生かした守備はもちろん、攻撃でも正確な左足のキックを駆使して後方からゲー