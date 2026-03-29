テレビプロデューサー・ラジオパーソナリティーの佐久間宣行氏がこのほど、ラジオの番組本第４弾「５０歳ラジオパーソナリティ佐久間の深夜３時のエンタメ過剰摂取〜佐久間宣行のオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）２０２３−２０２５」（扶桑社）を刊行し、スポーツ報知の取材に応じた。テレビ東京系「ゴッドタン」など人気バラエティー番組を手がけ、ＹｏｕＴｕｂｅ「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」など幅広いジャンルで