高円宮Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海が４月４日に開幕する。清水ユースは同日午後２時からホームの三保グラウンドで三重との初戦に臨む。今季のチームの柱はトップの鹿児島キャンプに帯同したＭＦ杉山琥二郎（３年）。「最近点を取れるようになった」と笑顔を見せる。攻撃面を評価する市川大祐監督（４５）体制の下でゴール前に近づく回数が増えたことが大きな要因だ。サイドハーフやボランチだけでなく、ＦＷ起用も考え