高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海が４月４日に開幕する。清水ユースは同日午後２時から、三保グラウンドで三重との初戦に臨む。市川大祐新監督（４５）体制の下、プレミアリーグ昇格を目標に掲げる今季。開幕を前に、強化部からコーチに就任した兵働昭弘氏（４３）が、チームの力となることを誓った。ユース始動から３か月が経過した。兵働氏は「選手に教えたことが次に見た時にプレーとして表れていたり、良いもの