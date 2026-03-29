タレント・中山秀征の次男で昨年俳優デビューした中山脩悟が２８日までに自身のＳＮＳを更新し、大学卒業を報告した。インスタグラムに「大学を卒業しました！」と書き始め、大学の前で学位記を持った写真をアップ。続けて「大学１年生の１２月までは野球に打ち込み、年が明けてからはお芝居を本格的に学び始めました。昼は大学、夜はレッスンという日々。充実した大学生活を送ることが出来たなと思っています」と振り返った。