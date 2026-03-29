8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50〜前9：00※一部地域を除く）の新コーナー「朝の流行チャージ買いドキッ!?▼（※▼＝ハート）」にリポーターとして出演することが29日、発表された。【写真】あさぎーにょも新加入！「NEWoMan高輪MIMURE」をレポ近年バラエティー番組での活躍に加え、ドラマでW主演を務めるなど表現の幅を広げているNAOYAは、あす30日