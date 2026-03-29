お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』チケットの新情報が、29日に解禁となった。【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける1次先行には想定を大きく上回る申込みがあったが、未入金による戻りチケットが発生したため、「北海道公演（1部・2部）」および「新潟公演」の計3公演に限り、2次先行受付を実施（※上記以外の公演は１次先行にて予定枚