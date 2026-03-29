元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演したおぎやはぎの小木博明（54）からミドルネームで呼ばれる一幕があった。2人は3年ぶりの再会。小木からフットサルチームの参加を呼びかけられた。そのチームにはTBSラジオのスタッフも参加しているという。小木から「エイミーさんも、関わりはあるわけよ」と言