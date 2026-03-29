イラン国営メディアは28日、「中東地域にあるイスラエルとアメリカの大学は『正当な標的』である」とする、軍事精鋭部隊「革命防衛隊」の声明を報じました。これに先立ちイラン外務省は、首都テヘランや中部イスファハンにある大学がイスラエルの攻撃を受けたと発表していて、声明では、この攻撃に対する報復措置だと警告しています。