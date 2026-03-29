今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。4月からフリーアナウンサーとして活動していくことを明かした。ニュース明けでMCを努める中山秀征から最後の出演であることを振られると「最後のシューイチ、最後の生放送です」とコメント。中山から「ニュースを読み終えてホッとしていますか」と振られると「もう仕事が終わ