元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演したおぎやはぎの小木博明（54）から絶賛される一幕があった。小木は「俺ね、田中みな実っていう人間がどんどん成長して、みんなに好かれて。こうやって第一線でやっていけるのも、すべてこのラジオだと思ってる」と分析した上で「このラジオがなかったら、あな