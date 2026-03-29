アストロズの今井達也（27）が30日（日本時間）のメジャー初先発を前に、前日練習を行い「明日しっかりバッターと勝負できるようにやれれば」と意気込みを語った。グラウンドに現れた今井はキャッチボールでウォームアップをしたあとに、メジャーでは珍しい登板前日のブルペンに入り約20球投げ込んだ。指揮官のJ.エスパーダ監督（50）は「今井投手のスタイルであり、やりやすい調整で任せている」と語った。NPBの西武時代からの登