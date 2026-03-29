お笑いコンビおぎやはぎの小木博明（54）が28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。パーソナリティーを務める元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）の快進撃を分析した。小木は「俺ね、田中みな実っていう人間がどんどん成長して、みんなに好かれて。こうやって第一線でやっていけるのも、すべてこのラジオだと思ってる」と分析した上で「このラジオがなかっ