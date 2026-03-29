ワンコの通り道にラップで壁を作り、通れなくするというイタズラを仕掛けたら…？ワンコの賢さと大胆さをあわせ持った行動が絶賛され、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破しています。 【動画：ラップで『透明の壁』を作ってみた結果、犬が…困って立ち尽くしていたかと思いきや『予想外の解決方法』】 ラップで通り道を塞いだら… YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」に投稿されたのは、ポメラニアンの