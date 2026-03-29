赤ちゃんに優しすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で164万3000回再生を突破し、「この上ないほどの幸せ」「涙が出ました」「弟と思っているのかな？」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが生まれ、犬が『お兄ちゃん』になった結果…大切にしているのが伝わる『尊い記録』】 犬がお兄ちゃんになった結果… Instagramアカウント「mama_eiyo」の投稿主さん