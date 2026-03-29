2026年3月28日(土)、「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」の4日目が、日環アリーナ栃木 (栃木県宇都宮市)で行われた。2026年3月25日(水)より開幕した「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」。大会4日目となる28日（土）は、準決勝2試合と順位決定戦が行われた。ベスト4を逃したチームによる順位決定戦は、勝てば、最終日の5-6位決定戦に臨める。7-8位決定戦は行われないため、最終