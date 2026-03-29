会議の進行役が苦手、という方はいませんか？一生懸命話を進めているのに、誰も発言してくれず、シーンとなってしまう。会議の空気が重くなる……その原因は、どこにあるのでしょうか。『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏は、「会議を進めるのが上手な、仕事がデキる人は、しゃべり方が流暢なわけではない」と指摘します。会議を進めるのが上手い人とそうでない人は何が違うのか？説明のプロであ