元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は29日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。米イスラエルによるイラン攻撃から28日で1カ月となったが、停戦の交渉はまとまらず、イラン側は徹底抗戦の構えを崩していない。トランプ大統領が強気の姿勢を強調し続ける中、緊迫が続くイラン情勢に膳場アナは「終わりが見えない」と語った。膳場アナは番組冒頭「アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まって昨日28日