キャッシュレス化の波は急速に押し寄せ、今や一般的になりつつあります。 そこで気になるのが「ポイント還元」です。コード決済はポイント還元率が高く「お得」と言われていますが、クレジットカードなどと比べて実際にお得なのでしょうか。 本記事では、あまり知られていないキャッシュレス決済のポイント還元率のしくみと、急激に利用者が増えているコード決済について解説します。 2024年