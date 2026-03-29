中学受験をするか、それとも高校受験一本に絞るかは、多くの家庭が悩むテーマです。特に気になるのが「トータルでどちらが安上がりなのか」という点でしょう。塾代や学費、受験回数など、かかる費用は一見複雑に見えます。 本記事では、それぞれのケースの費用構造を整理し、長期的な視点でどちらが経済的なのかを分かりやすく解説します。 中学受験ルートの費用構造と特徴 中学受験を選択