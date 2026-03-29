『デューン 砂の惑星PART3』に、レベッカ・ファーガソン演じるレディ・ジェシカはしっかり登場する――そう思っていたファンも多いはずだ。ところが本人いわく、出演はまさかの“たった1シーン”だったという。 ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督によるSF超大作『デューン』シリーズ完結編『デューン 砂の惑星PART3』に向けて、レディ・ジェシカ役のレベッカ・ファーガソンが