日本代表ＦＷ塩貝健人（２１＝ボルフスブルク）が２８日（日本時間２９日）、国際親善試合スコットランド戦（英グラスゴー）でＡ代表デビューを果たし、１アシストを記録した。今回の英国遠征で初招集となった中、出番がやってきたのは０―０の後半３３分だった。自身は「特別な日だし、デビュー戦でしっかり楽しんで結果を出せればと思った」。その６分後、エリア内で受けたボールを落とすと、ＭＦ伊東純也（ゲンク）がゴール