銀座で話題を集めたCalonDRYFLOWERが、ついに関西エリア初の常設店をグラングリーン大阪にオープン♡100種類以上から選べる花材や、色やイメージで仕立てるオーダーメイド花束など、ときめきを詰め込める新しいフラワーギフト体験が魅力です。大切な人への贈り物はもちろん、自分らしさを表現したい推し活シーンにもぴったりな注目ショップです。 選ぶ楽しさ広がる花束体験 Ca