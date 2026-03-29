千葉県南房総市に点在する温泉地の総称である「南房総温泉郷」は、太平洋に突き出した房総半島の最南端エリアに位置します。1つの巨大な温泉街があるわけではなく、白浜、千倉、岩井など、複数の源泉を楽しめるのが最大の特徴です。泉質はナトリウム塩化物泉や炭酸水素塩泉など多岐にわたり、美肌や冷え性の改善に良いとされる「温まりの湯」が多くそろっています。スタイリッシュなデザイナーズ旅館から、家族で楽しめる大型リゾ