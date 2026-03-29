28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、巨人のドラフト2位・田和廉（早稲田大）について言及した。田和は0−2の9回にプロ初登板を果たすと、先頭の高橋遥人をストレートで見逃し三振、続く近本光司をシンカーで空振り三振、中野拓夢に四球を与えるも、森下翔太を三ゴロに打ち取り、プロ初登板を1回無失点で終えた。齊藤氏は「ちょっと腕が下がって投げるんですけど、バッターに向