ホンダ斬新「“大きな”スーパーカブ」に反響殺到！世界中で愛され続けるホンダの超名作バイク「スーパーカブ」シリーズ。2026年1月30日には、原付二種の「スーパーカブ C125」や「CT125・ハンターカブ」のカラーバリエーションを変更した新モデルが発表するなど、現在もその人気は衰えを知りません。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「“大きな”スーパーカブ」です！（38枚）「もしこのカブで高速道路を走れる、250c