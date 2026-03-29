28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と佐伯貴弘氏が、広島戦に先発した中日のドラフト2位・櫻井頼之介（東北福祉大）について言及した。櫻井はオープン戦4試合・16回を投げ防御率0.00で開幕ローテーション入りを掴むと、プロ初先発となったこの日は5回まで広島打線を１安打に抑える。0−0の6回一死走者なしからにターノックに二塁打を打たれたが、平川蓮を空三振、中村奨成を二飛に