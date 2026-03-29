敵将も認める強さが、そこにはあった。現地３月28日に開催された国際親善試合で、日本代表はスコットランド代表と敵地で対戦。様々な選手を起用し、三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世といった中心選手は後半から出場したなか、84分に伊東が決勝点を挙げ、１−０で勝利を手にした。森保一監督は試合後、「10人入れ替えながら戦ったなかで、しっかりと無失点に抑えて繋いで戦えて、最後は決めきれたのは非常に良かった」「今