任天堂のゲーム「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日より全国公開される。3月28日、京都・南座にてワールドプレミアが開催された。【画像】京都・南座で開催されたワールドプレミアの模様会場となったのは、任天堂本社のある京都にある日本最古の歌舞伎劇場・南座。国の登録有形文化財にも指定され、400年以上の歴史を誇る由緒ある空間は、この日