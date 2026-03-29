SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル綺麗に見せてくれる”ドレス姿を披露した。「今回台湾はオフの日もあったから観光もできたよこっちはもう暖かくて過ごしやすかった」と台湾を訪れていたことを報告。モノトーンのワンピース姿の写真をアップし「このワンピは来週発売アイテムセミフレアでスタイル綺麗に見せてくれる推しドレス胸元のレースとリボンが