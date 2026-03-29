試合前に調整するドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースが30日（日本時間31日）からの本拠地でのガーディアンズ3連戦で、3試合とも日本勢を先発投手に起用することが決まった。既に公表されていた初戦の佐々木朗希、第2戦の大谷翔平に続き、山本由伸が4月1日（同2日）の第3戦で先発すると28日、球団が発表した。山本は開幕戦で6回2失点と好投し、今季初白星を飾った。中5日での登