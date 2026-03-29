タレントの神田うのがＳＮＳを更新。洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一から誕生日の祝福を受ける様子を公開した。２８日にインスタグラムで「本日お誕生日レベル５１になりました」と、誕生日を迎えたことを報告。「昨夜のバースデーイヴは憲ちゃん達がお祝いしてくれました前日まで２日連続での地方コンサートを終えてお祝いディナーしてくれた憲ちゃん体力的にもお元気に