フリーアナウンサー・望月理恵（５４）が衣装ショットを公開し、話題になっている。望月アナは２８日にインスタグラムを更新。「今週月曜のｄａｙｄａｙ．衣装はｄａｙｄａｙ．カラー」とつづり、黄色のブラウスに緑のパンツを着用した姿を披露した。この投稿には「綺麗です」「素敵すぎる」「春らしく爽やかな雰囲気でめちゃくちゃ素敵です」「足ながっ」「似合ってます」「かわい〜い！」などの声が寄せられている。