ランニングは速乾性や伸縮性の高いウェアで走るべき理由 速乾性や伸縮性の高いウェアで走ろう ランニングは動きやすい服装で行なうのが大前提ですが、生地の素材が「吸汗性・速乾性」に優れているか否かで快適さが大きく変わります。たとえば、カジュアルウェアに使用されることが多いコットンは、運動には不向きです。乾きにくい素材のため、汗を吸って重くなるだけでなく、体に貼り付いて不快感が生じます。 また、汗冷えをし