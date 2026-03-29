蛇の誘惑と楽園追放 アダムとエバが犯した人類最初にして最大の罪 アダムとエバのエデンの園での幸せな生活は、長くは続きませんでした。神によって造られた野の生き物の中でいちばん賢かった蛇（へび）が、こう言ってエバを誘惑したからです。 「（善悪の知識の木の実を食べても）決して死ぬことはない。 それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ」 そう言われると、善悪の知識の木