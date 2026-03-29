波乱の主役 ハンデ57キロ台 ハンデ57キロ台は［7・5・3・42］と３着以内の半数を占め、上位人気のみならず、17年⑩人気１着インカンテーション、19年⑪人気２着ロンドンタウン、22年⑫人気２着ケンシンコウ、23年⑪人気３着キタノヴィジョンと４頭が２桁人気で激走しており、注目したい。 なお、ハンデ55キロ台［1・2・1・20］、56キロ台［1・2・4・28］で買えるが、58キロ以上の実績馬は［0・1・1・