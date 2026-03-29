人気レースクイーンの霧島聖子（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ビュッフェ堪能ショットを公開した。「今週5日間も友達と遊ぶ予定入ってた！普段引きこもりなので激レアw 昨日はビュッフェ行ったよ」と報告。デザートやサラダ、パスタなどビュッフェを堪能しているショットをアップし「今日も明日も出かける！4月からレースが本格的に始まって土日がお仕事になるのでゆっくり出来る週末は貴重だったり」とつづ