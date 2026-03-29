家宅捜索のため陸上自衛隊えびの駐屯地に入る捜査車両＝29日午前、宮崎県えびの市在日中国大使館（東京都港区）の敷地に侵入したとして、陸上自衛隊の3等陸尉村田晃大容疑者（23）が逮捕された事件で、警視庁は29日、建造物侵入容疑で所属先のえびの駐屯地（宮崎県）を家宅捜索した。警視庁によると、容疑者は「大使に意見を伝えようとした。聞き入れられなかったら自決して驚かせようと思った」と述べ、中国側による日本への