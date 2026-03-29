今回は、共働きなのに家事を一切しない夫が、娘の授業参観で恥をかいたエピソードを紹介します。夫に娘の授業参観に行ってもらったけど…「毎日育児と家事と仕事の両立に追われています。夫は子どもの世話を少しする程度で、家事は一切やりません。何度も家事を少しはやってほしいとお願いしましたが、かたくなに拒否してきます。そんなある日、小2の娘の授業参観があると分かりました。ただ授業参観の日、私は抜けられない仕事が