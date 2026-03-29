アニメ『多聞くん今どっち!?』第1期の最終話が放送された。本作は一見すれば、大人気のアイドルと女子高生が繰り広げる、いわゆる「王道ラブコメ」である。しかし、これを単なる“胸キュンアニメ”の枠に収めてしまうのは、あまりにも早計であり、もったいない（実際イケメンによる胸キュンの供給も凄まじいのだが）。アニメ全話を通して見えてきたのは、現代の日本社会を席巻する「推し活」文化に対する極めて解像度の高い眼差